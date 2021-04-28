Polisten kaçmaya çalışırken uyuşturucuyla birlikte 8. kattan atladı

Esenyurt’ta narkotik operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri bir adrese girmek isterken, içeride bulunan 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan aşağı atladı. Sekizinci kattan atlayan İran uyruklu 29 yaşındaki erkek şahıs S.H.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 kişide gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda, bir binanın sekizinci katındaki daireden narkotik içerikli ihbarların gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Adreste 4 kişinin olduğu tespit edildi

Adrese gelen polis ekipleri, operasyon gerçekleştirdikleri dairede 4 kişinin olduğunu tespit etti. Ekipler, şahısları veçalışmalara başladı. Polisin baskın yapacağı esnada 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P.. Sekizinci kattan beton zemine çakılan 29 yaşındaki İran uyruklu erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Evde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti ve Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Evde ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste bulunan diğer 3 kişide gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.