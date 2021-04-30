Uşak’ta yolcu otobüsü şarampole düştü

Alınan bilgiye göre, Uşak- Afyon karayolunda S.P. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü ile yolcu H.A. yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, 11 yolcu bulunan otobüsün İzmir'den Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Kaza yapan otobüsteki yolcular, başka otobüse yönlendirildi.