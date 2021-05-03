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    Türkiye’nin ‘bisikletli doktoru’: 120 kiloydum, işimi bisikletle yaparak 50 kilo zayıfladım

    Evde Sağlık Hizmetine bisikletle gidiyor: 'Bisikletli doktor' dendiğinde Ödemiş'te herkes beni tanıyor'

    © DHA
    Yaşam
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    İzmir’de Ödemiş Devlet Hastanesi'nin Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Dr. Ümit Yavuz, kendisine tahsis edilen bisikletle hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti veriyor. Dr. Yavuz “Bisiklet kullanımı benim için yaşam biçimi haline geldi. 'Bisikletli doktor' dendiğinde Ödemiş'te herkes beni tanıyor” dedi.

    İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi'nde Evde Sağlık Hizmetleri biriminde 7 yıldır sorumlu doktor olarak görev yapan Dr. Ümit Yavuz, hastalarına kendi bisikletiyle ulaştı. Hastane yönetimi, 3’üncü yılında Dr. Yavuz’a özel olarak bisiklet tahsis etti.

    'Ödemiş Devlet Hastanesi' ve 'Evde Sağlık Hizmeti' yapıştırmaları giydirilen bisikleti kullanan Dr. Yavuz, kaskını takıp, tıbbi malzemelerinin bulunduğu çantasını sırtına asarak yola koyuluyor. Tutkusunu zaman içinde profesyonelleştiren Yavuz, bisiklet sporunda aktif yarışlara katılıyor. Yavuz, geçen yıl Akra Antalya Gran Fondo yarışmasında yaş kategorisinde üçüncü oldu. 

    Katıldığı diğer birçok yarışta da ilk 10 arasında yer alan Dr. Yavuz, "Bisiklet kullanımı benim için yaşam biçimi haline geldi. 'Bisikletli doktor' dendiğinde Ödemiş'te herkes beni tanıyor. Araç sürücüleri hastaya gittiğimi bildiği için yol veriyor ve çok pozitif dönüşler alıyorum" dedi.

    ‘Araçla trafikte çok vakit kaybettiğimi fark edince evlere bisikletle gitmeye başladım’

    Bisiklet kullanımıyla kilo verdiğini anlatan Dr. Yavuz, "Ödemiş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde göreve başladığım dönemde araç kullanıyorduk ve ben 120 kiloydum. Sağlık problemleri ve diyabet hastalığı gelişince kilo vermeye karar verdim ve bunun için bisiklet sürmeye başladım. Araçla trafikte çok vakit kaybettiğimi fark edince evlere bisikletle gitmeye başladım. Bisikletle daha hızlı hareket ettiğimi fark ettim. İşimi bisikletle yaparak 50 kilo zayıfladım. Evde sağlık hizmetlerini de bisikletimle yürütünce daha fazla hastaya ulaşabildiğimi de fark ettim. Hem işimi hem hobimi birlikte yürüterek çok daha keyifli bir iş haline getirdim. Günde yaklaşık 8 ile 12 arasında hastaya gidiyorum ve 10 ile 20 kilometre arası mesafe kat ediyorum" diye konuştu.

    ‘Türkiye'de evde sağlık hizmetini bisikletle veren başka bir birim yok ancak ben bunun yaygınlaşmasını hayal ediyorum’

    Dr. Yavuz, "İlk dönemler evde sağlık hizmetlerini kendi bisikletimle sürdürüyordum, ancak hastane yönetimi bunu fark edince bir projeye dönüştürdü. Her gün kullanıma uygun bir bisiklet temin edildi. Türkiye'de evde sağlık hizmetini bisikletle veren başka bir birim yok ancak ben bunun yaygınlaşmasını hayal ediyorum. Trafiğe daha az takılıyorsunuz ve daha çevreci bir ulaşım yöntemi. Bisikletimi şehir içinde her mevsim kullanıyorum. Gerektiğinde yağmurluğumu giyiyorum yağmur da yağsa, bisikletimle hasta ziyaretlerine devam ediyorum. Hiçbir hava şartı bisikletle sağlık hizmeti yürütmemi engellemiyor" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Çevreci, Trafik, Evde Sağlık Hizmetleri, Ümit Yavuz, zayıflama, Doktor, Ödemiş, İzmir, Türkiye
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