Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı: Gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah etkili olacak
Marmara bölgesini uyaran Meteoroloji, “Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” açıklaması yaptı.
İstanbul’da yağışın etkili olacağı kaydedilen duyuruda, kent için ‘parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı’ uyarısında bulunuldu.
Öte yandan kentte hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek ise 22 derece olacağının altı çizildi.
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