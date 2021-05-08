Rusya'nın günlük koronavirüs raporu: 8 bin 329 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre 8 bin 329 yeni vaka tespit edilen Rusya'da toplam vaka sayısı 4 milyon 871 bin 843'e yükseldi.

Moskova 2 bin 765, St. Petersburg 726 ve Moskova Bölgesi 630 ile en fazla vaka görülen yerler oldu.

Koronavirüsle mücadeleyi kaybedenlerin sayısı 370 artarak 112 bin 992'ye ulaştı.

Son 24 saatte 8 bin 255 kişi sağlığına kavuşurken Rusya'da hastalığı yenenlerin toplam sayısı 4 milyon 488 bin 615 oldu.