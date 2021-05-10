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    Araştırma: Pandemi döneminde erken ergenlik vakaları arttı

    © AFP 2021 / SANJAY KANOJIA
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    Pandemi döneminde yapılan çalışmalarda 1 yıl içinde kız çocuklarında erken ergenlik vakalarının çok artığı ortaya konuldu. İtalya'da bilim insanlarının araştırmasına göre pandemi döneminde çocuklarda evde hareketsiz yaşam ve yoğun teknoloji kullanımına bağlı olarak erken ergenlik vakaları arttı

    İtalya’da pandemi döneminde yapılan çalışmalarda 1 yıl içinde kız çocuklarında erken ergenlik vakalarının çok artığı ortaya konuldu. Araştırmada, son 5 yıldaki vakalar karşılaştırıldı. Buna göre, salgın sürecince hem vaka sayılarında artış oldu hem de tanı alan çocukların seyirlerinde hızlanma görüldü.

    Kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında 9 yaş sınır

    Araştırmacılar bu durumu, tam kapanmaya giden İtalya’da evde kalınan süre boyunca çocukların vücut kitle indeksinin artmasına ve teknoloji aygıt kullanma sürelerinin artmasına bağladı. Erken ergenlik, ergenlikle ilgili semptomların kızlarda 8, erkeklerde ise 9 yaşından önce gözlemlenmesidir. Nedenleri arasında obezite, hormonlu gıdaların tüketimi, plastik ve kokulu temizlik maddelerine maruziyet olarak düşünülüyor.

    Hazır gıdalar yağ dokusunu artırıyor

    Sigara dumanı
    © AA
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    Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, “Son yıllarda gençlerde erken ergenliğe girme olgusunu görüyorduk. Ama İtalya’daki çalışmada özellikle pandemi döneminde önceki yıllara göre daha belirgin bir artış olduğunu ortaya koymuş. Erkek çocuklarında 9, kız çocuklarında ise 8 yaşından önce gelişim olursa erken ergenlik diye tanımlıyoruz. Burada 2 önemli etken var. Bedende yağ dokusunun artması, obezite erken ergenlik için risk faktörü sayılıyor. Pandeminin en önemli etkisi de budur. Evlerde olduğumuz için hareketsiz bir yaşamımız var. Çocuklar bu süreçte evde kaldıkça atıştırmalıklar, yağlı gıdalar, abur cubur ve paketli ürünlere yöneldi. İşte böyle hormonlu gıdalar, erken ergenliğe neden oluyor” diye konuştu.

    İnternet kullanımı olumsuz etkiliyor

    Pandemiyle çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere daha fazla maruz kaldığını belirten Doç. Dr. Tanıdır, “Çalışmada bir başka etken internette uzun saatler geçirmek olarak gösterilmiş. Bana gelen hastalarda da bunu görüyorum. Şu anda evdeler, çocuklar yaşlarına uygun olmayan içeriklere daha fazla maruz kalıyor. Ailelerin de kontrolü azalmış, çünkü çok uzun saatler bilgisayar başındalar. Bilgisayarda oyun oynamanın dışında, 7-8 yaşındakiler bile sürekli Youtube’dan video izliyorlar. Çocuklar, yaşına uygun olmayan videolar izliyor. İzlenen videolarda argo söylemler, cinsel içerikli ve cinsel eğilimlere yönelik konular işlenebiliyor. Küçük yaştaki çocuklar böyle içeriklere erken yaşta maruz kalınca hızlı büyüyorlar. Yaşlarına göre beklenmeyecek bilgi daracıkları oluşuyor. Bu olumlu bir şey değil çünkü kafaları karışıyor” ifadelerini kullandı.

    8 yaşındaki çocuk 'Benim hayatım, karışmayın' diyebiliyor

    © AA
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    Artık ergenlerin yaptığı davranışları çocuklardan gördüklerini vurgulayan Doç. Dr. Tanıdır, “8 yaşındaki çocuklar, ailelerine ‘sen bana karışamazsın’ ‘ben istediğimi yaparım’ ‘benim kararlarım, benim yaşamım’ gibi cümleler kuruyor. Bunun nedeni kontrolsüz sosyal medya içeriğine maruz kalmalarıdır. Ergen odasına kapanır, film izler, arkadaşlarıyla konuşur. Kendisine çok karışılmasını istemez, kendi kararlarını almak ister, onlar için bunlar normal bir davranıştır. Ama 7-8 yaşındaki çocuklar için aileden kopma, bireysellik, ‘bana karışmayın’ söylemlerini beklemeyiz” dedi.

    İlkokul çocuğu YouTube izlememeli

    Ailelerin kesinlikle internet kullanımını sınırlandırmasını öneren Doç. Dr. Canan Tanıdır, “Çünkü, çocuk hangi siteye giriyor, ne izliyor diye bir kontrol olmadığını görüyorum. Belli oyunlar dışında çocukların internette gezinmesini önermiyorum. Özellikle ilkokul çocuk Youtube videoları izlemesin” diye konuştu.

    15 yaşından önce sosyal medya hesabı açmayın

    Çocukların sosyal medya hesaplarının olmasının da doğru olmadığını söyleyen Doç. Dr. Tanıdır, “Ergen olmadan, 15 yaşından önce çocuğun sosyal medya hesabı olmamalı. Belli bir ruhsal olgunluğa ulaşmayan çocuğun sosyal medya hesabı açılmasını önermiyorum. Çünkü orada, zorbalığa, cinsel içeriklere ve tacize maruz kalabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

    Sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayın

    Bazı çocukların sıkıldıkça yemek yediğini hatırlatan Doç. Dr. Tanıdır, “Aileler abur, cuburdan çocuğu uzak tutmak için sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilir. Fakat çok katı bir tutum olmasın arada bir şeker ve çikolata ödül gibi kullanılabilir. Çocuğun hevesini kırmak verilebilir. Katkı maddesi içeren gıdaları çok sık tüketmemek için aileler dikkatli olmalı. Çocukları spora da teşvik etmek gerekir” dedi.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, ergenlik, Araştırma
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