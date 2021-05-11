Facebook, kullanıcıların paylaşacakları makaleyi okuduklarından emin olmak istiyor

Facebook tarafından ilan edilen yeni uygulamaya göre, kullanıcılar bir makaleyi okumadan paylaşmak istediklerinde "Okumadığınız bir makaleyi paylaşmak üzeresiniz" uyarısıyla karşılaşacak.

Facebook, Twitter’da, kullanıcılara henüz okumadıkları bir makaleyi paylaşmak isteyip istemediklerini soracak bir pop-up'ı test etmeye başlayacağını duyurdu.

Uygulamayı Twitter üzerinden açıklama yapan Facebook, makaleyi açmadan paylaşmak isteyen kullanıcılara "Okumadığınız bir makaleyi paylaşmak üzeresiniz" uyarısında bulunulacağını açıkladı.

Facebook, söz konusu pop-up ile yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmeyi amaçladığını açıkladı.

Bir Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulamanın Android kullanıcılarının yüzde 6'sı üzerinde test edileceğini söyledi.

Twitter da daha önce yaptığı açıklamada benzer bir uygulamayı başlattığını duyurmuştu.