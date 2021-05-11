Ukrayna’da 'uçan halıya' polis engeli

Ukrayna’nın Harkov kentinde Alaaddin ve Prenses Yasemin kılığına giren iki kişi ‘uçan halı’ ile yolculuk yaptı. Duruma müdahale eden polis, ‘uçan halı’nın bağlı olduğu aracın şoförüne para cezası kesti.

Harkov’da Alaaddin ve Prenses Yasemin kılığındaki iki genç görüldü. Gençler bir aracın arkasına bağlı ‘uçan halı’ düzeneği üzerinde yolculuk yaptı. İkili o sırada aracın arkasındaki cep telefonu kamerasına poz verdi.

Bir süre sonra grubu fark eden bölge polisi duruma müdahale etti.

Harkov polisinden yapılan açıklamada, “Yollarda insanların hayatları ve sağlığını tehlikeye atabilecek bu tür tehlikeli eylemlere izin verilmiyor” ifadeleri kullanıldı.

Aracın şoförüne de para cezası kesildi.