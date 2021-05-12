300 kilo olmasına ramak kalmıştı, sevgilisinin ailesi onu dışladı: 6 ayda tam 212 kilo verdi

300 kilo olmasına ramak kalmışken sevgilisinin ailesi onu dışlayınca, hırs yaptı. Sadece diyet yapıp yürüyerek 6 ayda 212 kilo verdi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı. Türkoğlu, kilo almasını durduramayınca 15 yıl sonunda 296 kiloya ulaştı. Evlenmek istediği 8 yıllık kız arkadaşının ailesi ise fazla kilolarından dolayı evlenmelerine karşı çıktı.

Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi. Diyet yaparak her gün 25 kilometre yürüyen Türkoğlu, azmi ve çabasıyla 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya düştü.

Bu sırada kız arkadaşından da ayrılan Türkoğlu, vücudundaki yağ sarkmaları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Türkoğlu, korse takarak yaşamını sürdürmeye çalıştı ancak vücudundaki yağların yarattığı sorunlar nedeniyle düzenli iş bulamadı.

Maddi durumu nedeniyle ameliyat olamayan Türkoğlu, vücudundaki yağları aldırmak için destek beklediğini söyledi.

'Kilo verdiğime sevinemedim'

Türkoğlu, “Şu an 80 kiloya kadar düştüm. Sadece yürüyerek ve çorba diyeti yaparak bunu başardım. Ancak zayıfladıktan sonra daha büyük bir problemle karşılaştım. Vücudumda kilo kaybından sonra aşırı sarkma meydana geldi. Benim için çok büyük sıkıntı olmaya başladı. Kilo verdiğime sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Bunu için büyüklerimden yardım bekliyorum” dedi.