Bursa’nın İznik ilçesinde salgın sürecinden bu yana 6 tane sokağa çıkma yasağı ve maske takmama cezası kesilen Rambo lakaplı Celil Topal, "Rekor bende, hayat güzel, yaşamaya değer" diyerek göbek atıp oynamaya başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay ocağında çalışan 59 yaşındaki Celil Topal’a, salgın sürecinden bu yana sokağa çıkma yasağına muhalefet ve maske takmadığı gerekçesiyle 6 tane ceza kesildi.

Pandemi döneminde 6 kez ceza yazıldı, ‘Rekor bende’ deyip göbek attı https://t.co/lJwuQTB60J pic.twitter.com/qJEKlTEmnn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 13, 2021

Toplam 9 bin 900 lira ceza evraklarının eline ulaşmasıyla miktarı öğrenen Celil Topal, verdiği tepki ile sosyal medyada gündem oldu. Topal, “Devletin kestiği parmak acımaz, hayat güzel, yaşamaya değer. Ceza rekoru bende" diyerek oyun havası eşliğinde göbek attı.