Cem Yılmaz, 'İyi bayramlar' mesajına gelen yorumları paylaştı

Komedyen Cem Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kişisel Twitter hesabında paylaştığı 'İyi bayramlar' mesajına gelen yorumları paylaştı.

Yılmaz'ın paylaştığı ekran görüntüsünde takipçilerinin "İyi bayramlar desek cevap verecek misiniz sanki", "Valla çok doğru sadece kendi egolarını tatmin ediyorlar. Ben o yüzden ünlü olan hiç kimseyi ne takip ediyorum ne de tweetlerine cevap yazıyorum. İyi bayramlar dilerim" ifadeleri yer aldı.