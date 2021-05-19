'Yüksek sesle müzik dinliyor' diye bıçakla saldırdığı kişi tarafından öldürüldü

İzmir’in Konak ilçesinde, motosiklet ile yüksek sesle müzik dinlediği ileri bir kişiye bıçakla saldıran şahıs, başından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak içesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, Gökhan Çelenk, motosikletiyle yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen ve 'husumetlisi' olduğu iddia edilen Erdi M’yi ikaz etti. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Gökhan Çelenk, Erdi M.’ye bıçakla saldırdı.

Erdi M., ise kendisine bıçakla saldıran Gökhan Çelenk’in başına tabanca ile ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Gökhan Çelenk,kaldırıldı. Çelenk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.