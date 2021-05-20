ABD'de kötü kokulu ceset çiçeği için yüzlerce kişi kuyruğa girdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde sayıları bini aşan kişi, kötü kokusuyla bilinen ceset çiçeğini görmek için uzun bir kuyruk oluşturdu.

ABD'de endemik bitki türleriyle uğraşan bir kişi, kötü kokusu ve adıyla bilinen, çok nadir bulunan ceset çiçeğini çevre halkıyla paylaşma kararı aldı.

San Francisco kentinin körfez bölgesindeki bir benzin istasyonunda sergilenen çiçek için yüzlerce kişi kuyruğa girdi.

Just that normal thing that happens in Alameda where a guy brings a corpse flower to an old empty gas station and half the city lines up to take a photo with it. pic.twitter.com/7EeaXy8t4K — Peter Hartlaub (@peterhartlaub) May 18, 2021

​Latince ismi 'Amorphophallus Titanum (A. Titanum)' olan bitki oldukça nadir bulunuyor. ABD Botanik Bahçesi'nin aktardığına göre, dünya genelinde bilinen binin altında ceset çiçeği kaldı.

Alameda'da olağanüstü endemik bitkilerle uğraşan ve bir fidanlık sahibi olan Solomon Leyva, ceset çiçeğini önceleri sosyal medyada yayınladığını, çiçeğe ilginin fazla olmasıyla onu terk edilmiş benzin istasyonuna götürmeye karar verdiğini söyledi.

"İnsanlar bu bitkiyi San Francisco'da en son gördüklerinde aralarında bir bariyer koyulduğunu, bitkiyi görmek için saatlerce beklediklerini ve yaklaşmalarına izin verilmediğini söyledi" diyen Levya, "El arabamı alıp serama indim. Bir arkadaşımın da yardımıyla çiçeği arabamın içine koyup terk edilmiş bu yapıya getirdim. Bunun ardından insanlar çiçeği görmek için gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Benzin istasyonu önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Levya, saat 16.00'ya kadar en az bin 200 kişinin kötü kokulu ceset çiçeğini ziyaret ettiğini kaydetti.