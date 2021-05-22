Bursa'nın en ünlü assoslitlerindendi: Cami bahçesinde aşırı alkolden bilinci kapalı halde bulundu

Bursa'da bir zamanların assolisti Reyhan S. bir cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu. Alkol komasına girdiği tahmin edilen Reyhan S., hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yoldan geçen vatandaşlar, bir caminin bahçesinde gece yarısı bir kadının bankta yattığını fark etti.

Durumunolay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleribir zamanlar Bursa’nın ünlü gazinolarında yıllarca sahne alıp68 yaşındaki Reyhan S. olduğu tespit etti.

Sağlık ekipleri nabız kontrolü yaparak Rerhan S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Alkol komasına girdiği tahmin edilen Reyhan S. acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.