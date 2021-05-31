Twitter mavi tik başvurularını askıya aldı

Twitter yıllar sonra yeniden açtığı hesap doğrulama başvurularını, bir hafta topladığı formların ardından inceleme yapabilmek için durdurdu.

Twitter sadece 8 gün açık tuttuğu hesap doğrulama başvurularının incelenerek yeniden açılacağını ifade etti. Twitter’da mavi tik almak isteyenler 2017’den beri bu formun açılmasını bekliyordu.

The Next Web'de yer alan bilgilere göre doğrulama altı ayrı kategoride yapılacak. Twitter'dan mavi tik alabilecek kişisel ve kurumsal hesaplar ise şöyle sınıflandırılacak: resmi kurumlar, şirketler, haber kuruluşları ve gazeteciler, spor ve oyun, aktivizm ve etkisi bulunan diğer kişiler.

Doğrulama özelliği kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle kullanıcıların hesaplarında doğrulama bölümünü görmesi birkaç günü bulabilir.