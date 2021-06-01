Kazayı görüp yavaşlayan TIR'a başka bir TIR çarptı: Sürücü sıkıştı

İstanbul Bayrampaşa'da gece saatlerinde hasarlı bir kazayı gördüğü için yavaşlayan TIR'a aynı yönde arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'da sıkışan sürücüyü kurtardı.

İstanbul Bayrampaşa'da gece saat 04.15 sıralarında meydana gelen kazada, araç sürücüsü Kadıfekale Alt Geçidi'nde bariyerlere çarparak kaza yaptı. Aynı yönde arkadan gelen TIR'ı kullanan Bünyamin Güleryüz de kazayı görünce yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Şenol Şekerci yönetimindeki TIR, duramayarak önündeki TIR'a çarptı. Kaza sonrası Şenol Şekerci araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda yaralı sürücü Şekerci sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Şekerci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan iki TIR ve bir hafif ticari araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri diğer araç sürücülerinden kaza ile ilgili bilgi aldı.

Kaza sonrası konuşan öndeki TIR'ın sürücüsü Bünyamin Güleryüz, "Öndeki araba durmuş orada dörtlüleri yanıyor. Bana dur dedi bende durdum. O anda arkadan bu TIR geldi, vurdu. Önümde araba var, şu anda önümde bekliyor. Ondan durdum" dedi.