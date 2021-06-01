2021'in ilk yarısında en çok indirilen uygulamalar belli oldu

2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. İlk sıraya TikTok yerleşirken, Türkiye’de de çok fazla popüler olan uygulamanın dünyada da büyük rağbet gördüğü kaydedildi.

2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Veriler App Store ve Play Store’daki indirme oranlarını yansıtırken, ilk sırada, TikTok yer aldı.

En çok indirilen ikinci uygulama Facebook, üçüncü uygulama ise Instagram oldu. İlk 10’da yer alan popüler diğer uygulamalar ise sırasıyla WhatsApp, Telegram, Moj, Zoom, Snapchat, Messenger ve MXTakaTak olarak yer aldı.

Birçok uygulama Türkiye'de de oldukça yaygınken özellikle pandemi dönemi ile birlikte sesli konferans hizmeti sunan Zoom’un günlük hayatta büyük yer edindiği belirlendi.