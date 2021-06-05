Batman'da 8 yaşındaki çocuk, koronavirüs sonrası gelişen sendrom nedeniyle yaşamını yitirdi

Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç, koronavirüs sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da görev yapan anestezi uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç’ın oğulları Toprak Kılınç, geçen ay Kovid-19’a yakalandı.

Toprak, tedavisinin ardından koronavirüsü yendi ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti.

Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verilecek.