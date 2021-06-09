Dünyanın en değerli pulu 8.3 milyon dolara satıldı

İngiltere'deki pul satıcısı Stanley Gibbons, 1856'da basılan ve dünyanın en değerli pulu olarak adlandırılan İngiliz Guyanası One-Cent Magenta pulunu 8.3 milyon dolara (5.9 milyon sterlin) satın aldı. Şirket hisseleri pulun satın alınmasıyla birlikte yüzde 8 arttı.

Dünyanın en değerli pulu, İngiliz pul satıcısı Stanley Gibbons tarafından 8.3 milyon dolara satın alındı.

NTV'nin aktardığına göre, 1856'da basılan ve dünyanın en değerli pulu olarak görülen İngiliz Guyanası One-Cent Magenta pulu Stanley Gibbons tarafından satın alındıktan sonra, şirket hisseleri yüzde 8 arttı.

Pulun önceki sahibi, 2014 yılında Sotheby's New York'ta, 9.5 milyon dolara satın alan ayakkabı tasarımcısı Stuart Weitzman'dı.

With all of the noise around the 1ct Magenta selling at #auction yesterday, we have selected a range of issues from British Guiana for your perusal, perfect for every collector looking for a new field.



View the selection: https://t.co/6Hj6oFn8Fc#Philately #Stamps pic.twitter.com/2w8eoggt2k — Stanley Gibbons (@StanleyGibbons) June 9, 2021

Halka açık sergilenecek

Stanley Gibbons, pulu bir önceki sahibi gibi Sotheby's New York müzayede evinden satın alırken, pulun Londra’nın Strand bölgesindeki merkez ofiste halka açık bir şekilde sergileneceği belirtildi.

Şirket, pul ile ilgili ilerleyen zamanlardaki planını 'bu eşsiz öğenin sahipliğini demokratikleştirmek' olarak bildirirken konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Stanley Gibbons yaptığı açıklamada, "İlk kez, kendinize ait bir İngiliz Guyanası One-cent Magenta parçasına sahip olabileceksiniz" dedi.

'Tartışmasız, dünyadaki en değerli nesne'

İngiliz Guardian gazetesinde konu ile ilgili haberde, 'boyut, ağırlık ve malzeme açısından' pulun 'tartışmasız, dünyadaki en değerli nesne' olduğu belirtildi.

Stanley Gibbons'ın grup başkanı Harry Wilson, satın almanın 'dünyanın en eski pul satıcısının yeniden inşasında yeni ve son derece önemli bir adımı temsil ettiğini' söyledi.