Kıraç, Türkiye A Milli Futbol Takımı için şarkı hazırladı: 'Siz de birer Mehmetçiksiniz'

Kamuoyunda 'Kıraç' olarak bilinen şarkıcı Ali Tufan Kıraç, Türkiye A Milli Futbol Takımı için hazırladığı şarkıyı "Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" notuyla paylaştı.