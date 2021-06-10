Kıraç, Türkiye A Milli Futbol Takımı için şarkı hazırladı: 'Siz de birer Mehmetçiksiniz'

Şarkıcı Ali Tufan Kıraç, EURO 2020'de mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı için şarkı hazırladı.
Şarkıyı kişisel Twitter hesabında paylaşan Kıraç, futbolculara "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" diye seslendi.
Kıraç'ın futbolcular için yaptığı 'Mehmetçik' nitelemesi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
Haydi! Milli Takım!— KIRAÇ (@AliTufanKirac) June 9, 2021
Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer MEHMETÇİK siniz!🇹🇷🇹🇷🇹🇷 https://t.co/OaQL107Lme pic.twitter.com/REqp2GSRzJ
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