Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor: Ateş Çemberi

Güneş tutulması olarak adlandırılan, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek, yerküreye gölge düşürdüğü doğa olayı Kuzey Yarımküre'de başladı.

Despite being attacked by bugs, the partial solar eclipse was BEAUTIFUL! This was the first solar eclipse that I’ve ever seen and it definitely lived up to my expectations. pic.twitter.com/WtyTvkhNfQ — 🚀🔭BrandonB🚀🔭 (@spacebrandonb) June 10, 2021

​Tutulma sırasında Güneş üzerinde ortaya çıkan görüntü nedeniyle gök bilimciler, bu tutulmayı 'Ateş Çemberi' olarak adlandırıyor.

NASA’dan yapılan açıklamada, “Bazı yerlerde izleyiciler Ay’ın etrafındaki bu yüzüğü göremeyecekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tutulması yaşayacaklar. Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir. Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusu ve Kuzey Alaska’nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran’da Kanada’nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler” denildi.

Check out pics of the Partial Solar Eclipse by the @NASA HQ Photo team captured in #DC and #Delaware early this morning! 📷https://t.co/IMgV37DhyJ pic.twitter.com/HW0gFcAu1N — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) June 10, 2021

​NASA’nın açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri’nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska’nın bazı kısımlarında görülebilecek. Bu konumların çoğunda tutulma, gün doğumundan önce, sırasında ve güneş doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Bu, izleyicilerin tutulmayı görebilmeleri için gün doğumu sırasında ufku net bir şekilde görmeleri gerektiği anlamına gelir” ifadeleri yer aldı.

Olay, 2021 yılının ilk, 21. yüzyılın ise 16. Güneş tutulması olarak gerçekleşiyor.