Sivas'ta çöken yolda 22 metrelik çukur oluştu

Sivas'ın Dedebalı Mahallesi Dedebalı Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından Aksu Deresi üzerine yapılacak köprü için sondaj çalışması yapıldığı sırada yolda çökme yaşandı.

10 metre çapında ve 22 metre derinliğindeki göçük nedeniyle olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun bulunduğu sokak ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olayda daha önceden alınan tedbirler nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken belediye ekipleri kontrollü bir şekilde göçük sonrası oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede ise çökmenin yolun altından geçen kanalizasyon hattındaki kaçaktan meydana geldiği tespit edildi.