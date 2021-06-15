Yamaç paraşütü pilotu ve birlikte uçtuğu kişi telesiyej hattına dolanıp asılı kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu görevliler tarafından asılı kaldıkları yerden kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'a bir yamaç paraşütü pilotu, yolcusuyla birlikte uçuşa geçti. Bin 700 pistinden kalkışın ardından kısa süre sonra paraşüt yeni faaliyete giren telesiyej hattına dolandı.

İHA'nın haberine göre telesiyej hattına ikilinin dolandığını gören görevliler, pilot ve yolcusunu bulunduğu yerden kurtardı. Olayda yaralanan pilot ve yolcusu hastaneye kaldırıldı.

Yamaç paraşütü pilotu ve birlikte uçtuğu kişi telesiyej hattına dolandıp asılı kaldı https://t.co/vIWhjsZ7ZL pic.twitter.com/oMOLJyzeuq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2021

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