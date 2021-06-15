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    tatil / turist

    Rosturizm: Karadeniz’deki Rus tatil beldeleri maksimum doluluğa ulaştı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106151044737267-rosturizm-karadenizdeki-rus-tatil-beldeleri-maksimum-doluluga-ulasti/

    Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm’in Başkanı Zarina Doguzova, Karadeniz’deki Rus tatil beldelerinin maksimum doluluğa ulaştığını söyledi.

    İzvestiya’ya konuşan Doguzova, diğer ülkelerle olan uçuş kısıtlamaları ve modern otellerin yetersizliği gibi nedenlerden Karadeniz’deki tatil beldelerinin maksimum doluluğa ulaştığı bilgisini verdi.

    Bu sebeple gelecek yıllarda iyi otel sayısının önemli ölçüde artırılması ve en az 20 bin odanın tesis edilmesinin planlandığını belirten Doguzova, “Bugün ülkede federal ve uluslararası markalar altında 60 bin civarı oda mevcut, bu odalar genel olarak büyük şehirlerde” ifadelerini kullandı.

    Daha önce Krasnodar Valisi Veniamin Kondratev, Sputnik’e yaptığı açıklamada bölgedeki tatil fiyatlarının çok yüksek olduğunu, iç turizmin geliştirilerek rekabetin artırılmasıyla fiyat artışının durdurulabileceğini söylemişti.

    ‘Sektörde borçların büyük kısmı Türkiye’nin kapatılması yüzünden oluştu’

    Doguzova, sınırların kapatılmasının ardından ön ödemesi yapılan yurtdışı turlarından kaynaklı sorunlardan bahsetti.

    Doguzova, şunları söyledi: “Bu yıl borçların büyük kısmı Türkiye’nin kapatılması dolayısıyla oluştu. Bu kısıtlama tur için ödemenin bir kısmını ya da tamamını yapan 1 milyondan fazla vatandaşı kapsıyordu. Şu an itibarıyla yapılmış olan ön ödeme miktarı 40 milyar rubleden biraz fazla. Aslına bakılırsa Türkiye, bu kadar büyük bir borcun oluştuğu, yoğunluk olan tek güzergah. Bununla birlikte sınırların kapatılması nedeniyle oluşan ve geçen yıldan kalan borçlar altı kat azalarak, 44 milyardan 7 milyar rubleye indi. Tur şirketleri ya insanların paralarını iade etti ya da hizmetlerini yerine getirdi. Turların bir kısmı iç pazara, bir kısmı da açılan diğer ülkelere kaydırıldı. Sektör sorumluluklarını tek bir iflas olmadan uyguladı. Şimdi yeni bir borç oluştu, ancak umuyorum durum ve hem ülkemizde hem dünyada normalleşecek ve girişler için Rusya da dahil olmak üzere yurtdışındaki güzergahlar açılacaktır.”

    Türkiye’nin sezonun büyük kısmında kapalı kalması durumunda ne yapacakları sorusunu yanıtlayan Doguzova, geçen yıldan edindikleri deneyimlerin devlet ve iş dünyasının en zorlu koşullarda birlikte etkili biçimde çalışabildiğini gösterdiğini ifade etti.

    Doguzova, “Tur şirketlerinin yükümlülüklerinin devri ile ilgili gerekli yasal kararları vaktinde aldık, turistler için bir cashback programı başlatıldı, ülke içinde charter güzergahları açıldı, sektörde kriz önlemeye yönelik paket tedbirler uygulandı ve benzeri başka şeyler yapıldı” ifadelerini kullandı.

    ‘Yoğun yurtdışı güzergahlarının açılması için virüsle ilgili durumun iyileşmesini umuyoruz’

    İflasların önlenmesi ve iç turizme yönelik muazzam çalışmalar sonucunda durumun istikrara kavuşturulduğunu belirten Doguzova, “Bugün ülke içinde özellikle de denizle ilgili kaliteli teklifler sunmada yaşanan yetersizliklere rağmen, öncelikle insanların talepleri üzerinden hareket ediyoruz. Bu nedenle yoğun yurtdışı güzergahlarının yazın açılmaya devam etmesi ve ülke içindeki durumun endişe uyandırmaması için koronavirüsle ilgili durumun iyiye gitmesini umuyoruz” açıklamasını yaptı.

     

    Etiketler:
    Rusya Federal Turizm Ajansı, Tatil, Karadeniz, Turizm, Rusya
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