AFAD: 'İklim değişikliği depremi tetikliyor'

TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nda konuşan AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen, iklim değişikliği nedeniyle meteorojik, hidrolik, klimatolojik afetlere maruz kalındığını belirterek, “Hatta böcek istilası gibi biyolojik afetlere maruz kalma ihtimalimizin söz konusu olabilir” dedi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, deprem gibi jeofiziksel afetler ile iklim değişikliği arasında bir ilişki olabileceği yönünde bilimsel bulgular olduğunu söyleyen Taşdelen, şöyle devam etti:

Yeni bulgular

© REUTERS / Stephane Mahe Bilim insanlarından 'iklim değişikliği' uyarısı: Küresel felaket kaçınılmaz hale geldi

2001-2015 arasında dünyada 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin sayısının 10 kat artmasının iklim değişikliği ile ilişkili olduğuna yönelik bilimsel makalelere atıf yapan Taşdelen, “İklim değişikliği meteorolojik olayları zaten etkiliyor, ama bırakın meteorolojik olayları, jeofizik olayları bile etkiler halde olduğunu bilmemiz lazım” dedi.

Taşdelen, iklim değişikliğinin yol açacağı afet risklerinin ölçülmesine yönelik İPA projesi geliştirildiğini açıklayarak, “Paydaşlarımız AFAD il müdürlükleri, üniversiteler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, valilikler, uluslararası kuruluşlar, belediyeler ve AB Delegasyonu. Amacımız iklim değişikliğine karşı insan ve teknik kapasitenin artırılması. Projemiz 2022’nin sonuna doğru bitmiş olacak” bilgisini verdi.