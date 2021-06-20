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    Muazzez İlmiye Çığ

    107. yaşını kutlayan Muazzez İlmiye Çığ, uzun ömrün sırlarını anlattı

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    107. yaşını kutlayan tarihçi, sümerolog ve bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ, uzun ömrün sırlarını anlatı.

    20 Haziran 1914’de Bursa’da dünyaya gelen dünyaca ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, bugün 107. doğum gününü kutluyor.

    Yaşamında bir yüzyılı geride bırakan ünlü sümerolog, uzun ve sağlık yaşamın sırlarını açıkladı. Mersin’de kızıyla birlikte yaşayan Çığ, hiçbir sağlık probleminin olmadığını ve kendisini gayet dinç hissettiğini söyledi.

    Çığ, "Sağlığım gayet iyi, hiçbir sağlık sorunum yok; yalnız yürümekte güçlük çekiyorum, ancak evin içinde yürüyebiliyorum. Zihnim gayet iyi, kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

    Odatv'den Selen Öktem'e röportaj veren Muazzez İlmiye Çığ'ın ifadeleri şöyle:

    Pandem dönemini siz nasıl geçiriyorsunuz?

    • Evlatlarımla birlikte geçirdim, insanlardan uzak. Yeni çıkan kitapları takip ediyorum, bol bol kitap okuyorum, şu an Gılgamış üzerine okumalar yapıyorum. Zoom üzerinden eğitimler veriyorum. Sümer tarihi, Atatürk konularını üzerine Kanada’dan Amerika’dan dünyanın pek çok yerinden insanlar beni dinliyor. Sanırım çok uzun yıllar yaşayınca ilgi çekiyor.

    Muazzez Hanım, hem bedenen hem de zihnen çok dinçsiniz bunun nedeni nedir? Uzun ömrün sırlarını bizimle paylaşır mısınız?

    • Bunu bana sormayın, yukarıdakine sorun. Bunu ben de bilmiyorum, şaşıp kalıyorum. Bütün gün kavga ediyorum yukarıdakiyle, daha niye beni tutuyorsun diye...

    Nasıl besleniyorsunuz, var mı özel bir diyet programınız?

    • Keyfime göre yaşıyorum, canım ne isterse onu yapıyorum. Her şeyi yiyorum, yemediğim bir şey yok. Şeker de ekmek de yiyorum, fakat kararında, yürüyüşe çıkamıyorum, bir tek kusurum bu.

    Sizi bu kadar sağlıklı ve dinç tutan şey nedir?

    • İyi düşün, mutlu olmaya çalış, kin besleme. Hayatta daima herkese iyi gözle baktım ve çok çalıştım. Çalışmayı her şeyden üstün tuttum. Hala da okuyorum, çalışıyorum. Çalışmak ve iyi düşünmek beni dinç tuttu. Sigara ve içkiyi hayatımda hiç kullanmadım, çok yürüdüm zamanında. Daima ölçülü olmaya çalıştım.

    Sizi hayranlıkla takip eden insanlara ne söylemek istersiniz?

    • Çok çalışın, Atatürk’ün yolunda devam edin lütfen. Yoksa memleketin hali vahim. Ülkemizin haline çok üzülüyorum. Türkiye bir mafya memleketi oldu. Bu durum beni çok üzüyor. Devlet başkanının görevi ülke vatandaşlarını kaynaştırmaktır, ayrıştırmaya çalıştığını görmek beni çok üzüyor, son derece kızıyorum.

     

    Etiketler:
    pandemi, Uzun yaşam, Bilim insanı, Muazzez İlmiye Çığ
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