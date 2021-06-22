Metrobüs üst geçidinde intihara kalkışan adam son anda kurtarıldı

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen bir adam, metrobüs üst geçidine çıkarak intihara kalkıştı.

Olayı gören mahalle bekçileri ise, intihara kalkışan adamı bir süre ikna etmeye çalıştı.

Bir anda kendini aşağıya bırakarak intihara kalkışan kişiyi mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı.

İntihara kalkışan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, adamın kurtarıldığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.