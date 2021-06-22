Esra-Ceyda kardeşler kavga etti: 'Atsan atılmaz, satsan satılmaz, bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum'

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler kavga etti. Ceyda Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ablası Esra'nın kendisini darp ettiğini söyledi ve "Bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum" dedi.

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak da bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin kavga ettiği öğrenildi. Olayı Instagram hesabından paylaşan Ceyda Ersoy, ablası Esra Ersoy tarafından darp edildiğini iddia etti.

Ersoy'un paylaştığı fotoğrafta, yüzündeki ve göğsünde darp izleri olduğu görüldü.

Ceyda Ersoy yaptığı paylaşımda "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. Onu bir daha asla takip etmeyeceğim. Yüzünü, gözlerini ve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık. Kız kardeşini kıskanan zavallı bir akıl hastası 37 yani 40'lık kadın" ifadelerini kullandı.

Ersoy daha sonra, paylaşımını sildi.