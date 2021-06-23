İtalya'da bir genç, aşı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmaya hazırlanıyor

İtalya'nın Toskana eyaletine bağlı Floransa kentinde 17 yaşındaki bir genç, Kovid-19 aşısı yaptırması için kendisine yazılı izin vermeyi reddeden ebeveynlerine dava açmaya çalışıyor.

Toskana Aile Avukatları Birliği Sözcüsü Gianni Baldini, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "17 yaşındaki bir kişi olarak doğrudan bir avukat seçemez ve ailesinden bir belge olmadan aşı yaptıramaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan gencin ailesinin Kovid-19 aşılarının 'güvenli olmadığını' düşündükleri bildirildi.

Sosyal hizmetler ve gencin öğrenim gördüğü okulun, konuyu öğrendikten sonra Eğitim Bakanlığı aracılığıyla avukatlara başvurduğu belirtildi.

Baldini, "Şu ana kadar başvuru mahkemeye intikal etmedi. Velileriyle konuşup fikirlerini değiştirmeye çalışacağım... Aksi takdirde olay, çocuk mahkemesine intikal ettirilecek ve savcılıktan özel bir müfettiş atanacak" dedi.

Bununla birlikte İtalya'nın Arrezo kentinde 16 yaşındaki bir genç de ailesinin onayını alamayınca benzer bir yönteme başvurmuştu.