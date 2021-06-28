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    Kasada duran kasiyer karga Şanlıurfa

    Karga umumi tuvaletin kasasında 'kasiyerlik' yapıyor: Ağzını açıp para koymalarını bekliyor, vermeyenleri uyarıyor

    © İHA
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106281044837181-karga-umumi-tuvaletin-kasasinda-kasiyerlik-yapiyor-agzini-acip-para-koymalarini-bekliyor/

    Şanlıurfa’da umumi bir tuvaletin kapısındaki kulübede bekleyip müşterilerden para alan karga, müşteriler geldiğinde ağzını açıp para koymalarını bekliyor. Para vermeyen müşterileri ise ses çıkararak uyarıyor.

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde umumi tuvalet işleten İsmail Atmaca, yaklaşık bir buçuk ay önce ağaçtan düşen yavru bir karga gördü.

    Yavru karganın yuvasını bulamayan Atmaca, işlettiği tuvaletlerin önündeki kulübeye götürüp beslemeye başladı. Karga yavrusunu gündüzleri iş yerine götüren Atmaca, akşamları ise eve götürüp beslemeye devam etti.

    Yaklaşık bir buçuk ay boyunca yavru kargayı işyerine götüren Atmaca, yaptıklarını taklit ederek tuvaletleri kullanan müşterilerin verdiği paraları aldığını gördü. Bir süre sonra karga gelen bütün müşterilerden kendi başına para almaya başladı.

    'Anne ve babası her gün gelip bakıyor'

    İsmail Atmaca, iş yerinde oturduğu sırada yavru karganın ağaçtan düştüğünü söyledi:

    “Ben burada oturuyordum. Ağacın altına düştü. Ağacın altına düşünce burada ben daha önce kedi besliyordum. Kediler yemesin diye buna sahipleneyim dedim. Şu anda bir buçuk aydır bende ve başka yere de gitmiyor. Annesi ve babası gelip karşıdaki ağaçtan bizi takip ediyor. Günde birkaç defa da gelip gidiyorlar.”

    İsmail Atmaca işi çıktığında tuvaletlerin kapılarını kilitlemeyerek 'yeni çırağına' bırakıyor. Yavru karga ise müşterilerden para alarak masanın üzerine diziyor.
    © İHA
    İsmail Atmaca işi çıktığında tuvaletlerin kapılarını kilitlemeyerek 'yeni çırağına' bırakıyor. Yavru karga ise müşterilerden para alarak masanın üzerine diziyor.
    'Sabahtan akşama kadar pisliğini temizliyorum ama razıyım'

    Atmaca, karganın müşterilerden nasıl para alıp vermeye başladığını anlattı:

     “Omuzlarımdan inmemeye başladı. Bir arkadaş dost olduk. Benim yaptığım hareketleri yavaş yavaş yapmaya başladı. Şu anda yeni başlangıçtayız ve yapıyor. Verdiği tepkileri ufak ufak ben de anlıyorum. Mesela acıktığı vakit tepki veriyor, yemeğini veriyorum susuyor. Suyunu şırınga ile veriyorum. Daha yeni yeni yemeğini yemeye başladı. Şu anda gördüğünüz gibi üstümden inmiyor. Sabahtan akşama kadar pisliğini temizliyorum ama razıyım ben.”

    'Yokluğumu hissettirmiyor'

    Kendisi olmadığı zamanlarda karganın müşterilerden para aldığını söyleyen Atmaca, “Ben olsam da olmasam da müşterilerden para alıyor. Bir karga nasıl para alır diye bir sürpriz oluyor. Bana vermese de götürüp bir yere saklıyor. Sağ olsun benim yokluğumu hissettirmiyor, müşteriden ücretleri topluyor” dedi.

    'Yeni çırağını' gören herkesin çok şaşırdığını söyleyen İsmail Atmaca, “İnsanların tuhafına gidiyor, dikkat çekiyor. Kargayı gören çocuklar bayılıyor. Fotoğraf çekmek isteyenler var. Ziyaret edenler var. Para verip çocuklarıyla fotoğraf çektirenler var. Bu da benim hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum” diye konuştu.

    Kargaya ücret ödeyen müşteriler de durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.

    Etiketler:
    Para, karga, Kasiyer, Tuvalet, Şanlıurfa
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