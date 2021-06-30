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    Kayınvalide ve kayınbiraderini öldürüp 2 akrabasını yaralayan sanık: 'Boş arsaya ateş etmek istedim'

    © DHA / Yusuf Çınar
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106301044853362-kayinvalide-ve-kayinbiraderini-oldurup-2-akrabasini-yaralayan-sanik-bos-arsaya-ates-etmek-istedim/

    Kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldürüp 2 akrabasını da yaralayan Gencel Kıltepe, mahkemede "Korkutmak amacıyla boş arsaya ateş etmek istedim. Hedef alarak kimseye ateş etmedim" dedi.

    Çorum'da kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu yaralayan Gencel Kıltepe’nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Kıltepe savunmasında, korkutmak için boş arsaya ateş etmek istediğini öne sürdü.

    Olay, geçen yıl kasım ayında meydana geldi. Gencel Kıltepe, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapının önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi ve çocukları Güney Özçiftçi'ye tüfekle ateş etti.

    Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Çağırılan ambulanslarla 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaçan Gencel Kıltepe bu kez de kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin evine gitti. Gencal Kıltepe, kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı.

    Yaralanan Gülizar Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı. Serkan Özçiftçi aynı gün, Gülizar Özçiftçi ise 2 gün sonra hayatını kaybetti.

    Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalanan Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    'Boş arsaya ateş etmek istedim'

    Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında dava açılan Gencel Kıltepe, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

    Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Gencer Kıltepe şunları söyledi:

    • Ben kesinlikle kasten hiç kimseyi öldürmedim, eşim bana ihanet etti ve çocuğumu benden kaçırdı. O dönem bu gelişmeleri öğrendim ve karakola gittim, tabii tüm bu gelişmeler cinayet öncesi yaşananlardı. Karakol tarafından bana uzaklaştırma kararı verildi, ben 2 ay boyunca hiçbir yere gitmedim. Sadece Alev Özçiftçi’nin evine giderek, çocuğumun yerini soruyordum, araya aracılar dahi soktum ve hiçbir sonuç alamamıştım. Hatta onların da söylemesiyle, ben kaynanam olan Gülizar Özçiftçi’nin evine konuşmak için gittim, her gitmemde o da beni karakola şikayet etti.
    • Olay günü Serkan ve Alev Özçiftçi’nin evinin önünde karşılaştım. Serkan Özçiftçi’ye ablasının nerede olduğunu sormak istemiştim, Alev bana 'erkeksen ateş et' dedi. Ben de bir kez yere ateş ettim, aracın sağ ön yolcu kapısı açıktı, ben de kapının dışa bakan kısmındaydım.
    • Alev ve çocuğu ise kapının içe bakan kısmında kapı direğinin bulunduğu bölümdeydi. Alev Özçiftçi ile aramızda yarım metre mesafe vardı, yanına ateş etmek istedim. Serkan Özçiftçi, o an bir şey söylemedi, korkutmak amacıyla boş arsaya ateş etmek istedim. Serkan, oradaymış ve ona da isabet etmiş, ben hedef alarak ateş etmedim. Oradan ayrıldım ve sonra duydum ki Serkan yaralanmış. Benim kimseyi öldürme ya da yaralama gibi bir kastım yoktu, yaralandıklarını sonradan duydum.

    Olayın ardından kayınvalidesi Gülizar Özçifçi’nin evine gittiğini anlatan Gencer Kıltepe, "Kapıyı açan olmadı, o nedenle kapıya bir el ateş ettim ve kapıyı açtım, kayınvalidem karşımda, kayınpederim Zeynal Özçiftçi telefonla konuşuyordu. Ben onlara ‘sizinle bir derdim yok, odalara bakıp gideceğim’ dedim. Kaynanam uzaklaşıyordu ve bana küfürler ediyordu, ben de ardından korkup susması için 30 metre mesafeden ateş ettim. Ancak, kayınvalidem ateş etme sonucu yaralanmış, ben kesinlikle öldürmek amacıyla ateş etmedim. Benim amacım sadece çocuğumu almaktı" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması ve Kıltepe’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

    'Kendime geldiğimde eşim yerde yatıyordu'

    Ölen Serkan Özçiftçi’nin eşi Alev Özçiftçi ise duruşma sonrası açıklama yaptı.

    Alev Özçiftçi, "Bu kişi elinde silahla koşarak bizim aracımızın bulunduğu yere geldi ve eşim ona ‘dur yapma’ dedi. Bir gün önce de ‘eşini ve çocuğunu öldüreyim sana hediyem olsun’ diyerek mesaj çekmişti. Gözünü kırpmadan silahı ateşledi. Çocuğum kucağımdaydı, ben ve çocuğum yaralanmıştık, dediği gibi yerden seken kurşunlarla değil, direk bizi hedef alıp ateş etti. O an biz aracın içerisindeydik, ben kendimi kısa bir süre kaybetmişim, sonra kendime geldiğimde eşim olay yerinde yaralıydı. Ne bana ne kucağımdaki çocuğuma, ne de eşime acımadı, şikâyetçiyim. Benim tek isteğim en ağır cezayı alsın" ifadesini kullandı.

    Damadı tarafından öldürülen Gülizar Özçiftçi’nin eşi Zeynal Özçiftçi ise, “Benim evime zorla girdi, hiçbir şey söylemedi, hemen ateş etti, kendisinden şikâyetçiyim” dedi.

    'En ağır cezayı alacak'

    Alev Özçiftçi’nin avukatı Rıdvan Çam ise, "Olayda 2 ölü, 2 yaralı var, uzun bir yargılama süreci olabilir. Ben şunu söylemek istiyorum; kadına ve çocuğa karşı şiddetin ülkemizde son dönemlerde artması dikkat çekiyor. Bu somut olayda da aylarca müvekkillerimiz, emniyet birimlerine, yasal yollara başvurmasına rağmen hiçbir koruma tedbiri uygulanmamıştır. Müvekkilimiz, eşini kaybetmiş, çocuğu ve kendisi büyük bir travma geçirmiştir. Bizim, mahkemenin bu kişiye en ağır cezayı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yok" diye konuştu.

    Etiketler:
    Cinayet, Çorum, Gencel Kıltepe
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