Kaza yapan araçtaki iki kişi, arabayı bırakıp kayıplara karıştı

Kadıköy Acıbadem D100 karayolu Ankara istikametinde aşırı hız yapan ve makas atarak ilerleyen araç sürücüsü seyir halinde bulunan ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlere giren ticari taksi kullanılamaz hale geldi. Kaza yapan araçtaki iki kişi ise aracı bırakıp kaçtı.

Kadıköy Acıbadem D100 karayolu Ankara istikametinde bir araç, araç aşırı hız ve makas atarak karayolunda ilerlemeye başladı. Fikirtepe sapağında aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, 34 TEK 09 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlere giren ticari taksinin içinde bulunan bir kişi araç içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA Kaza yaptığı aracı içindekilerle olay yerinde bırakarak kaçtı yaralı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada bariyerlere çarpan ticari taksi kullanılmaz hale geldi. Araçlar olay yerine gelen çekiciler yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Aşırı hız ve makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü kazanın yaşandığı yerden yaklaşık 100 metre ileride bariyerlere çarparak durdu. Otomobilde bulunan 2 şahıs kazadan sonra aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Görgü tanığı Ömer Salim Arslan, “Ben hemen şurada bulunan Yurtta görevliyim. Öğrenci arkadaşlar kazayı görmüşler bana söylediler. bende yakın olduğum için hemen geldim. Olay, BMW markalı araç makas atarken taksiye arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile taksi savrularak bariyerlere giriyor. Taksi şoförü yaralıydı. Ben hemen ambulansı aradım. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra hastaneye götürdüler. Galiba kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü alkollü olduğu için aracı bırakıp kaçtı" dedi.