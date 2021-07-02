Dayı ve yeğen boğularak öldü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde serinlemek için kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde esnaflık yapan Yaşar Acar, İstanbul’dan kendisine ziyarete gelen 12 yaşındaki yeğeni Çağatay Samet Tatlıdil ile ilçeye bağlı Oycalı köyü Ova Mahallesi yakınlarında bulunan Cibiş Kanyonu’na gitti.

Kanyonda serinlemek için suya giren dayı ve yeğeni birlikte boğuldu.

Mahalleden gelen vatandaşlar, suyun üzerinde buldukları Yaşar Acar’ın cesedini sudan çıkardı. Kayalıklarda sıkışan yeğeninin cesedine yaklaşamayan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kanyona girerek, çocuğun da cansız bedenini sudan çıkardı.

Yaşar Acar ve yeğeni Çağatay Samet Tatlıdil’in cansız bedenleri, Araç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.