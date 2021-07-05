Meteoroloji saat verdi: Öğlen sağanak yağış bekleniyor

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da yağışlı hafta sonu sonrası havanın nasıl olacağı belli oldu. İşte 5 Temmuz İstanbul hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Marmara: Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir: °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

© AA / Serhat Çağdaş İstanbul ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Trabzon: °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: °C, 29°C Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman: °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu