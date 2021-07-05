İstanbul'da metrobüs kazası

Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağında bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale edildi.

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre, metrobüsün sert darbe aldığı ve çok sayıda yaralının olduğu yönünde.

Ancak yangın gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi.