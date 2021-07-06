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    Genç sporcu Merve Akpınar: Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim

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    Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşındaki Merve Akpınar hentbola gönül verdi, azmi sayesinde başarılı oldu. Cinsiyeti nedeniyle bazı çevrelerce gönül verdiği hentbol sporunu yapamayacağı söylense de genç sporcu, ön yargılı hiçbir eleştiriyi kabul etmedi. Akpınar, "Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi

    Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın azmi sosyal medyada yankı buldu. Ona cinsiyeti nedeniyle gönül verdiği hentbol sporunu yapamayacağını söyleseler de genç sporcu, önyargılı eleştirileri kabul etmedi ve azmiyle başarı hikayesini yazdı. 13 yaşındaki Akpınar, "Ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi.

    Toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, "Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum" dedi.

    'Ankara'daki insanlar çok sıcaktı'

    Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'da 3 gün geçiren Merve, "Ankara'da Hentbol Federasyonu'ndaki o salon bizim toprak sahamızdan daha iyiydi. Orada daha fazla heyecanlandık. Hiç yaşamadığımız bir heyecanı orada yaşadık. Oradakilere çok teşekkür ediyorum. İnsanlar o kadar sıcaktı ki belki de ben bu sıcaklığı Şanlıurfa'daki insanlardan almamışımdır" ifadelerini kullandı.

    'Hadise'nin beni paylaşmasına çok şaşırdım'

    Sanatçı Hadise'nin sosyal medya hesaplarından kendi videosunu paylaşmasına çok şaşırdığını dile getiren Merve Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı

    • Hadise'nin paylaşmasına ben çok şaşırdım. Onun gibi çok takipçisi olan bir insan beni paylaştı. Kitap okumayı çok seviyorum ve kitap okumayı hiç bırakmayacağım. Sporun derslere engel olduğunu düşünen bazı şahıslar var; ben onların ön yargılarını ilerleyen zamanlarda yıkacağım.

    Şanlıurfalı 13 yaşındaki minik hentbolcu Merve Akpınar, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" dedi.

    Ancak çevresindeki bazı insanlar 'kız' olduğu için bu sporu yapamayacağını söylediler.

    Akpınar yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    • Sen kızsın, şort giyemezsin. Erkeklerin yanında oynayamazsın. Hep beni dışladılar erkeklere göre.

    Genç sporcu kendisine çizilen bu kaderi kabul etmediğini belirterek, "Ben de dedim hayır. Ben niye oynamayayım. Ben o zaman kendime bir söz verdim. Ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi.

    Genç sporcu kendisine yönelik ön yargıları azmiyle yıkmayı başardı.

    Daha önce kendisini yargılayanlar çocuklarına Merve'nin başarısını örnek gösterdi.

    Akpınar, "Hele bak elalemin kızı gidiyor orada geziyor. Sen burada boş boş dolaşıyorsun. O senden daha başarılı olacak gibi söylüyorlardı. Onların çocukları da gelip bana kızıyorlardı" şeklinde konuştu.

    Merve'nin azmi Türkiye Hentbol Federasyonu'nun da dikkatini çekti.

    Federasyon yetkilleri Merve'yi Ankara'ya davet etti..

    Tam donanımlı bir spor salonunda antremana katılan genç sporcu hayallerine biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı.

    Şanlıurfa'da yeterli imkan olmadığını belirten Akpınar, Orada toprak mesela ayağımıza giriyordu. Sonra ter şelale gibi üzerimizden akıyordu. Burada mesela oraya göre hiç terlemiyoruz.Burası gölge, orası kızgın güneş bizi yandırıyordu. Burası hiç öyle değil" dedi.

    Genç sporcu sosyal medyanın da gündemindeydi.

    Bir çok sosyal medya kullanıcısının yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş spor kulüpleri Merve için destek mesajı paylaştı.

     

    Etiketler:
    Türkiye, hentbol, Merve Akpınar
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