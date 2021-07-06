Dolandırıcılıktan yargılanan 'Pati Koruyucuları' temsilcisi Erdoğdu, STK'ların toplantısından kovuldu

Uzun zamandır beklenen Hayvan Hakları Yasa Tasarısı'nın Meclis'e sunulmasının ardından tasarıyı tartışmak için Ankara'da bir araya gelen STK'ların toplantısı sırasında Paw Guards (Pati Koruyucuları) adlı platformun temsilcisi Erkin Erdoğdu toplantıdan kovuldu.

Paw Guards’ın kurucusu olduğunu söyleyen Erkin Erdoğdu'nun geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, bıçak ve demir sopayla adam yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kez yargılandığı ve çeşitli cezalar aldığı ortaya çıkmıştı.

T24'te yer alan habere göre bunun ardından Paw Guards (Pati Koruyucuları) adlı platformu olarak Erdoğdu'nun toplantıya katılmak istemesi STK'lar tarafından protesto edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile de görüşen ve görüşmenin ardından hakkındaki iddialar basında yer alan Paw Guard kurucusu Erdoğdu, toplantıya katılanlar tarafından "Siz bu toplantıya dahil değilsiniz, sizi istemiyoruz" denilerek yuhalandı. Erdoğdu'nun toplantıdan uzaklaştırıldığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.