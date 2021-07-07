Meteoroloji'den Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Yağışların İstanbul ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce'de gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği belirtildi. Meteoroloji, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları da uyardı.

İstanbul'da dün yer yer etkili olan yağmur, bugün kent geneline yayılacak.

Yağışların sabahın ilk saatlerden itibaren de İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce'de kuvvetli; İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yağışların gece 24.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı da bulundu.