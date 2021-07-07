Kayıt
14:06 07 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Muğla'da 'krediye uygun' satılık adanın fiyatı 225 milyon liraya çıktı

    © DHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044908271_1482:521:2682:1196_1200x675_80_0_0_f9eac3f6d1b61c57f9accf382237fb99.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107071044908407-muglada-krediye-uygun-satilik-ada/

    Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarındaki Karaca Adası'nın fiyatı 225 milyon liraya kadar çıktı.

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası, ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak amacıyla 1980 yılında satın alındı.

    Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında bulunan 316 bin metrekarelik ada, 1983 yılında birinci derece SİT alanı ilan edildi. Adayı satın alan iş insanı, 41 yıl boyunca adanın vergilerini ödedi, ancak SİT alanı olması nedeniyle otel inşaatına başlayamadı.

    Yatırımdan vazgeçen iş insanı, adayı 2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan internette satışa çıkardı. Adanın fiyatı en son geçen şubat ayında 35 milyon liralık indirimle 175 milyon liraya düşürüldü. Yabancı yatırımcılardan büyük ilgi görmesine rağmen satış için istenen rakamı veren olmadı.

    50 milyon liralık artış

    İndirime rağmen ada satılmayınca 5 ay sonra fiyatı artırıldı. Metrekare fiyatı 712 TL'ye çıkarılan adanın toplam fiyatı ise 225 milyon TL olarak açıklandı. 11 Haziran'da verilen yeni ilanda, üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunduğu, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme ve marina yapılabileceği açıklandı.

    © DHA
    Muğla'da 'krediye uygun' satılık ada

    Krediye uygun

    Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli emlak şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Karaca Adası'nın 1980 yılında ABD'de yaşayan bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldız kategorisinde otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Özcan, adanın o dönem imarlı olduğunu kaydetti. Adanın 1983 yılında birinci dereceden SİT alanı ilan edildiğini aktaran Özcan, otel yatırımının bu nedenle gerçekleşemediğini, adayı satın alan Türk iş insanının da mağduriyet yaşadığını belirtti. Uğur Özcan, "Sahibi yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Adada 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var" dedi.

    4 koyu olan ve mavi tur rotasında bulunan adayla ilgili teklifler geldiğini, geçen yıl 3 teklif aldıklarını belirten Uğur Özcan, rakamın istenen miktara dahi yaklaşamadığını söyledi. 316 dönüm tapu tescilli, 65 dönüm orman kullanım alanıyla dikkati çeken adaya en çok Araplar ve Katarlıların ilgi gösterdiğini belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • Geçen yıl 3 teklif geldi. Fiyata dahi yaklaşılmadığı için teklifler kabul edilmedi. Araplar geldi, ilgilendi. Ancak özellikle Katarlılar çok defa gelip gittiler. Sonra onlar da vazgeçti. ABD'de yaşayan adanın sahibi dolar üzerinden adayı satmak istediği için fiyatı sürekli döviz kuruna bağlı olarak değişiyor. İlanda Türk Lirası olarak yayımladığımız için fiyat arttı. Adanın sahibi 25 milyon dolar istiyor.
    Etiketler:
    Satılık, ada, Gökova, Muğla
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ortak harekat merkezinde hem İHA'lardan gelen görüntüler hem de yerel kaynaklardan gelen bilgiler değerlendiriliyor ve kayda alınıyor
    Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkes Gözlem Merkezi'nden görüntüler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet