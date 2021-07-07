Danimarka'da dünyanın en büyük kumdan kalesi inşa edildi

21.16 metre ile Danimarka’da inşa edilen kumdan kale, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyüğü olarak teyit edildi.

Danimarka’da inşa edilen 21.16 metre uzunluğundaki kumdan kale, 2019 yılında 17.66 metre boyunda inşa edilen kumdan kaleyi geçerek Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en uzunu ilan edildi.

Denmark is now home to the world's tallest sandcastle. It is nearly 70 feet tall and coronavirus-themed "because it is ruling our lives everywhere," the sandcastle's designer explained. pic.twitter.com/63X5hskzoC — CBS News (@CBSNews) July 7, 2021

Yıkılmaması için üçgen şeklinde inşa edilen kalenin yapımında 4 bin 860 ton kum kullanıldı. Kum daha iyi tutması için takriben yüzde 10 kil içeriyor. Kış boyunca ayakta kalması için kalenin üstüne bir katman yapıştırıcı uygulandı.

Dünyanın en yetenekli kum heykeltraşlarından oluşan 30 kişilik ekibe Hollandalı Wilfred Stijger liderlik etti.