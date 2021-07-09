'Sputnik V aşısının iki dozu arasındaki süre 180 güne çıkarılabilir'

Bazı ülkelerin Sputnik V aşısının iki dozu arasındaki süreyi artırma kararı almasının ardından RDIF'ten bir yetkili, Reuters'a demeç vererek değerlendirmelerde bulundu.

Süre uzatımının uluslararası tedariklerle bir ilgisi olmadığını kaydeden yetkili, iki aşı arasındaki aranın uzun olmasının daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşmasını sağladığını ifade ederek RDIF'in tüm yabancı partnerlerini ve aşı alıcılarını bu konuda bilgilendirdiğinin altını çizdi.

Reuters: Russian Sovereign Wealth Fund RDIF says, citing Sputnik V developer, that interval between two doses can be extended to 180 days in some countries

👇https://t.co/Rz4a33KxGo — Sputnik V (@sputnikvaccine) July 9, 2021

​Söz konusu uygulamanın hangi ülkeleri kapsadığı belirtilmezken Kommersant'a konuşan bir yetkili, Rusya'da böyle bir yöntem izlenmeyeceğini belirtti.

Şu anda Rusya'da Sputnik V'nin iki dozu arasındaki süre 21 gün olarak uygulanıyor.

Sputnik V'nin geliştirildiği Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, nisan ayındaki açıklamasında Sputnik V'nin iki dozu arasındaki sürenin 90 güne çıkarılabileceğini söylemişti.