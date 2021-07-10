Prof. Müftüoğlu yanıtladı: Antikor mu T hücresi mi?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs geçiren ve aşılanan kişilerin uzun bir bağışıklık gücü kazandığını belirterek, "Bağışıklığın bir ayağında B lenfositlerinizin ürettiği ;'antikorlar', diğer ayağında ise virüse karşı güçlenen 'T hücresi hafızası/aklı' var" dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde Antikor mu T hücresi mi? başlıklı yazısında, koronavirüse karşı gelişen antikor seviyelerinde azalma olsa dahi T hücreleri sayesinde bağışıklığın uzun süre kaldığını söyledi.

Müftüoğlu, "Kore’de yapılan yeni bir çalışma, antikor seviyesi azalsa bile T hücresi bağışıklığımızın oldukça uzun bir süre devam edebileceğini gösterdi. Bu araştırmaya bakılırsa hastalığı geçiren kişilerde, hastalığın ağırlığına ya da hafifliğine bağlı olmaksızın T hücresi bağışıklığı ortalama 10 ay bize hizmet edebiliyor" ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, "Konuştuğum uzmanlar T hücresi hafızasının B hücrelerine oranla daha etkili ve güvenli hatta uzun süreli bir savunma sağlayabileceği fikrindeler. B lenfositleri güçlerini kaybedip bizi virüsten koruyan nötralize edici antikorları yeterince üretemeseler bile T hücrelerinin aklı ve hafızası bizi koruyup kollamaya devam edebiliyor. T hücreleri enfeksiyonu önleyemeseler bile önceki tecrübeleri ve hafıza kayıtları sayesinde hastalığın şiddetli bir şekilde ilerlemesini engelleyebiliyor. Kısacası COVID-19’dan korunmada belleği güçlü T hücrelerine antikorlardan daha çok güvenmemiz daha doğru gibi görünüyor" görüşünü dile getirdi.