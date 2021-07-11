Kadıköy’de trafiğin ortasındaki araç alev alev yandı

Kadıköy Göztepe Köprüsü Ankara istikametinde bir araç sürücüsü, yolda seyir halinde olduğu esnada aracının motor kısmından yükselen alevleri görünce aracı otoyolun ortasında bıraktı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kısa süre içerisinde büyüyen alevler aracı sardı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Olay sonrası araç küle döndü.

Yaşanan olayı gören çevre esnafından Yakup Köse, “Biz dükkanımızın içerisinde duruyorduk. Bir anda trafiğin içinde bir araçtan patlama sesleri geldi ve yanmaya başladı. Sürücü hemen kendini dışarı attı. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, işe yaramadı. Sonra çaresiz kaldı, en son ceketiyle müdahale etmeye çalıştı. O da bir işe yaramadı. Sürücü en son kenara geçip aracının yanışını seyretti. Geçmiş olsun” diye konuştu.



