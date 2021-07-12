Adana'da köpeğe eziyet: Balkona hapsettiği köpeği defalarca tekmeledi

Adana’da bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde çekildiği videoda bir kadının balkondaki köpeğe vurması ve tekme atması görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.