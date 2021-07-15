Samsun sahilinde su samuru görüntülendi: 'Hayır ama denizden geldi, bak balık yiyor'

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Samsun'un Atakum sahilinde görüntülendi.

Ürken ve suda yaşadığı için nadir görülen hayvanlar arasında yer alan su samurunun sahilde balık yediği görüldü.

Sahilde vakit geçiren gençlerin görüntülediği su samuru, hangi canlı olduğu konusunda kendilerini kararsız bırakırken o anlar ''Hayır ama denizden geldi, bak balık yiyor'' ifadeleriyle kameraya yansıdı.

Su samurunun avladığı balığı yediği anlar sahilde bulunanlar tarafından kaydedilirken kendisini görüntüleyenlere aldırış etmeyen su samuru ağzındaki balıkla birlikte denize girerek gözden kayboldu.