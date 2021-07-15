Evinde yaptığı tadilatta, merdiven altında gömülü 160 adet bowling topu buldu

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Muskegon kentinde David Olson, arka bahçesine çıkan merdivenleri yenilemek evinde tadilat yapmaya başladı.

Merdivenlerin altındaki toprağı kazdıkça Olson, kum toprağın içine gömülü bir bowling topuyla karşılaştı. Ancak kazmaya devam ettikçe bowling toplarının devamı da geldi. Olson, iki haftada evinin altında gömülü halde 160 adet bowling topu buldu.

"A sea of balls."



Michigan's David Olson tells @duncanmccue about finding dozens of old bowling balls under his house. pic.twitter.com/I7h1V1uOIz — As It Happens (@cbcasithappens) July 13, 2021

Bowling toplarının 1950'lilerde faaliyet gösteren bir fabrikada üretildiği tespit edildi.