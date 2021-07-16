Temizlik görevlisi, sıcaktan bayılan kuşu bir kapak suyla ayılttı

Pendik’te sıcaktan dolayı susuz kalarak bayılan bir sığırcık kuşuna temizlik görevlisi can suyu verdi. Sığırcık kuşu, görevlinin şişe kapağından verdiği suyla tekrar kendine gelirken o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da artan hava sıcaklıkları üzerine Pendik’te susuz kalmasından ötürü bayılan bir sığırcık kuşu çevredekilerin dikkatini çekti.

Belediyeye bağlı bir temizlik görevlisi ise susuz kaldığını fark ettiği ve bayılan sığırcık kuşunu eline alarak can suyu verdi. Temizlik görevlisinin pet kapağa koyup içirdiği su ile sığırcık kuşu tekrar kendine geldi.

Çevredekilerin de kuşun tekrar kendine gelmesini izlediği o anlar cep telefonuyla kaydedildi.