Erkan Petekkaya'dan muhabirin Acun Ilıcalı sorusuna tepki: O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?

Oyuncu Erkan Petekkaya, Şafak Vakti filminin galasında kendisine Acun Ilıcalı'yla ilgili bir soru yönelten muhabire tepki gösterdi. Petekkaya, "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun? Yapma, ayıptır. Burada olacak iş mi?" dedi.

'Şafak Vakti' filminin galasında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Erkan Petekkaya, bir muhabirin TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yla ilgili yönelttiği soruya tepki gösterdi.

Petekkaya, "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun? Yapma, ayıptır. Burada olacak iş mi? Hem de çekiyorsun, ayıptır. Ama bu filmle ilgili mi bu ya? Biz buraya film için geldik. Çekiyorsun bir de utanmadan, hala ya" dedi.

​Ne olmuştu?

Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki göstermişti. Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa sürede silmişti.

'Peşimde' şarkısıyla gecede 'En İyi Çıkış' ve 'En İyi Klip' ödüllerini alan Durmaz'a tepki gösteren Petekkaya, şarkıcının uçaktaki mastürbasyon görüntülerini hatırlatarak "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadesini kullanmıştı.

Ilıcalı ise bu tepkiye yanıtını, Survivor yarışmasındaki konseyde vermişti. Yarışmacılar Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleriyle ilgili konuşan Ilıcalı, Petekkaya ile ilgili şunları söylemişti: "Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Gülüp geçiyorum ben bunlara."