Antalya'da 2 yaşındaki Ecrin kayboldu

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 yaşındaki Ecrin çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözden kayboldu ve bir daha haber alınamadı. Ekipler kayıp Ecrin için harekeye geçti.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, çardakta kalan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin’in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu. Çocuğun olmadığını fark eden baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı.

Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, Beşgöz deresi ve çevresinde Deniz Polisi ile İHH arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dere içinde bir terlik bulundu ancak aile, terliğin Ecrin'e ait olmadığını söyledi. Gece geç saatlere kadar demir çubuklarla didik didik aranan dere ve çevresinde Ecrin'e ait bir ize rastlanılmadı.

Ecrin için arama çalışmalarının sabah yeniden başlayacağı bildirildi.