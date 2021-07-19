Sıcaktan hareketsiz kalan kaplumbağaya can suyu

İstanbul'da son günlerde hissedilen aşırı sıcaklardan etkilenen bir kaplumbağa hareketsiz kaldı. Kaplumbağayı gören çevredekiler üzerine su dökerek hayata döndürdü.

İstanbul'da son günlerde etkili olan sıcaklardan dolayı bir kaplumbağa hareketsiz şekilde kaldı.

Kaplumbağanın o halini gören çevredekiler, bidonlar ile su dökerek kaplumbağanın hareketlenmesini sağladı.

Kaplumbağanın hareketlenmesiyle sevinen vatandaşların konuşmaları alınan kayda yansıdı.